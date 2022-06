Viterbo, Capolei (FI): "Sbloccare assunzioni Asl"

06 giugno 2022 a

"Cittadini e associazioni ci hanno segnalato in queste settimane gravi criticità nel sistema sanitario del viterbese a causa della carenza di personale, in particolare di figure quali infermieri e operatori socio sanitari".

"In collaborazione con il sindacato Confael abbiamo presentato un’interrogazione in Consiglio regionale del Lazio per chiedere alla Giunta di sbloccare le assunzioni, ferme da mesi, e di stabilizzare i lavoratori a tutt’ora precari che si sono distinti per impegno e coraggio durante il periodo caratterizzato dalla emergenza pandemica da Covid". Così in un comunicato Fabio Capolei, consigliere regionale del Lazio, vicepresidente commissione Sanità.

"Vogliamo scongiurare il rischio che il sistema sanitario laziale possa perdere professionisti formati, e ormai pienamente integrati, perché ciò causerebbe non solo un calo nella qualità dei servizi offerti, ma anche un grave problema economico per le tante persone e le tante famiglie coinvolte e in attesa di avere stabilità professionale".

