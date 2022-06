Viterbo, tutto esaurito a Vitorchiano per Peperino in fiore

06 giugno 2022 a

"L'amministrazione comunale di Vitorchiano ringrazia tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione di Peperino in Fiore 2022, un'edizione che ha riscosso una strepitosa partecipazione di pubblico e di turisti e vissuta con grande entusiasmo, dopo le difficoltà degli ultimi due anni condizionati dall'emergenza sanitaria. L'evento è stato allestito e coordinato dai volontari della Pro Loco di Vitorchiano, che hanno vestito a festa per quattro splendide giornate l'antico borgo attraverso decorazioni, addobbi e installazioni floreali in grado di stupire e regalare emozioni ai numerosi visitatori".

Quindi, il Comune plaude all'attività della Pro Loco di Vitorchiano, alle altre associazioni locali e a tutti i cittadini che si sono adoperati per la realizzazione di Peperino in Fiore, in particolare a chi ha preparato l'evento per mesi lavorando lontano dalla luce dei riflettori. La manifestazione è uno degli appuntamenti principali per la promozione turistica del "borgo sospeso" della Tuscia.

"Un pensiero, inoltre, alle forze dell’ordine, alla Polizia locale, ai volontari della Protezione Civile e dei Cavalieri del Soccorso per la presenza continua e necessaria, utile a uno svolgimento in totale sicurezza, nonché ai dipendenti comunali, alla cooperativa Avvenire e all'impresa Ekorec che hanno garantito il ritiro dei rifiuti e una costante pulizia del paese. Infine, un grazie speciale anche ai residenti del centro storico che indubbiamente, in queste circostanze, accettano l'inevitabile disagio logistico mostrando un amore ancora più grande per Vitorchiano".

