Viterbo, giovani fanno acrobazie con lo scooter. Multati dalla polizia

06 giugno 2022 a

a

a

Nell’ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio operata dagli agenti del reparto volanti del commissariato di polizia di Tarquinia, sono stati effettuati mirati servizi di vigilanza nel lungo ponte dello scorso fine settimana che, complice anche l’inizio della bella stagione, ha accolto nella città etrusca numerosi turisti e villeggianti.

Fugge in scooter dopo aver ceduto una dose di eroina. Arrestato dai carabinieri

In particolare, nella zona del lido di Tarquinia, gli operatori hanno proceduto, in due distinte occasioni, a sanzionare giovani intenti a fare acrobazie in sella al proprio scooter, alzando il motociclo su una ruota. I ragazzi hanno ricevuto una multa salata ed il fermo amministrativo del mezzo, sperando che serva loro da monito per il futuro scoraggiandoli dal tenere comportamenti particolarmente pericolosi sia per loro che per gli altri utenti della strada.

Cade dallo scooter a causa di un tombino. Donna chiede i danni a Palazzo dei Priori

“Sui motocicli ed i ciclomotori a due ruote il conducente deve stare seduto in posizione corretta” recita il codice della strada, inoltre “non deve procedere sollevando la ruota anteriore”.

Raffica di multe ai motorini degli studenti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.