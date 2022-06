Viterbo, elezioni comunali. Candidati sindaco a confronto martedì 7 giugno all'Hotel Salus Terme

06 giugno 2022 a

Candidati a sindaco a confronto. L’appuntamento è per domani pomeriggio, dalle 15 alle 17, all’Hotel Salus Terme su iniziativa del Corriere di Viterbo in collaborazione con Telelazionord.

Sono stati invitati a partecipare tutti gli otto pretendenti alla carica di primo cittadino: Chiara Frontini, Luisa Ciambella, Laura Allegrini, Alessandra Troncarelli, Giovanni Scuderi, Marco Cardona, Claudio Ubertini e Carlo D’Ubaldo). L’occasione servirà, oltre che per approfondire le idee di ognuno di loro sulla città che hanno in mente, le differenze tra i vari programmi.

I cittadini potranno seguire il dibattito in diretta sui canali televisivi 94 e 629 o sul sito Internet del Corriere di Viterbo www.corrierediviterbo.it, o ancora sul sito Internet di Telelazionord, www.telelazionord.it. La diretta sarà anche trasmessa sui canali social sempre del Corriere di Viterbo e di Telelazionord.

