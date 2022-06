Viterbo, elezioni comunali. Rampelli (FdI): “La tutela dell'ambiente una nostra priorità”

06 giugno 2022 a

Anche Fabio Rampelli, vicepresidente alla Camera dei deputati, in città per sostenere la candidatura di Laura Allegrini. Durante un incontro da Schenardi si è concentrato sui concetti di difesa della natura e salvaguardia del territorio. “Vogliamo aderire al green deal - ha detto dal canto suo Laura Allegrini - sfruttando le possibilità a disposizione per sviluppare il concetto di decarbonizzazione, qualità dell’aria e circolarità dell’economia. Nel 2018 Viterbo aveva la migliore qualità dell’aria d’Italia e anche oggi occupiamo le prime posizioni a livello nazionale, collocandoci primi nel Lazio nonostante l’alto tasso di incidenza di auto pro capite. Una delle prime cose che vorrei fare da sindaco è nominare un mobility manager che possa dedicarsi a portare avanti il concetto di città green e accessibile”.

Affrontato poi il problema della dispersione dell’acqua a causa degli impianti fognari obsoleti: “In tal senso - sempre Allegrini - il nostro impegno sarà volto a recuperare il maggior numero di risorse possibili tramite la realizzazione di nuovi impianti”, mentre, rispetto alla questione del fotovoltaico, ha aggiunto: “Non siamo contrari a questo tipo di energia, ma non crediamo nell’abuso e quindi mettiamo al primo posto la salvaguardia del nostro territorio, che ha una vocazione fortemente agricola”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Rampelli: “Dobbiamo e possiamo sviluppare gli impianti, ma in maniera adeguata e avendo sempre a cura la tutela di un territorio come quello viterbese”.

