Viterbo, caso Attilio Manca. Si muove l'Antimafia: "Riaprire l'inchiesta”

Anche la commissione antimafia accende di nuovo un faro sul caso della fine di Attilio Manca, l’urologo siciliano che lavorava a Belcolle che fu trovato morto nel febbraio del 2004 nella sua abitazione nella Tuscia per quella che per gli inquirenti è stata sempre un’overdose. Ma la famiglia del medico in tutti questi anni non si è mai arresa sostenendo invece che l’urologo fu ucciso perché era entrato in contatto con gli uomini vicini a Bernardo Provenzano, allora latitante e malato per un tumore alla prostata poi operato in Francia. Nei giorni scorsi tuttavia c’è stata una svolta che potrebbe portare alla riapertura delle indagini. Secondo quanto riporta oggi Antimafiaduemila pochi giorni prima del viaggio in Francia il capomafia avrebbe ricevuto un secco no da un medico a cui i suoi uomini si erano rivolti per prestargli le cure di cui aveva bisogno. E c’è il sospetto che quel medico sarebbe stato Attilio Manca. Per questo, i gregari del boss decisero: a quel dottore “andava fatta una doccia”. In altre parole, doveva essere eliminato. Queste informazioni - finora inedite - sono contenute in un’intercettazione ambientale risalente gli ultimi mesi del 2003.

“Da tempo in commissione Antimafia sto lavorando assieme alla mia collega Stefania Ascari al caso Attilio Manca. L’intercettazione pubblicata da Antimafia Duemila, se confermata, dà forza al lavoro intrapreso e ci obbliga a pretendere che la magistratura riapra il caso”. Lo ha scritto in un post su Facebook, la deputata del gruppo Misto della Commissione parlamentare Antimafia Piera Aiello.

“La morte di Attilio non è stata casuale e l’ipotesi che il giovane, brillante urologo sia stato ucciso per volontà di Bernardo Provenzano prende sempre maggiore consistenza - conclude - Non voglio fare polemiche su quanto stabilito nella relazione di maggioranza della commissione che si occupò del caso prima di noi. Ma adesso è il momento di pretendere verità e giustizia”. “Intanto bisogna verificare se questa intercettazione esiste, se così fosse e se fosse vera anche la collocazione temporale di questa intercettazione, che è antecedente alla morte dell’urologo Attilio Manca. Se fosse così, la prima domanda che mi faccio è: questa intercettazione chi l’ha fatta? E cosa ne è stato fatto?”. ha commentato l’avvocato Antonio Ingroia, ex Procuratore aggiunto di Palermo, e oggi legale della famiglia di Attilio Manca, l’urologo trovato senza vita nel 2004.

