Viterbo, rumori e strade sporche. Protestano i residenti di via Garbini

In via Garbini non si sta più sicuri e, soprattutto, non si dorme più per i rumori che arrivano dalla strada. Dai motorini con le marmitte rumorose alle urla di sbandati che spesso litigano proprio sotto le finestre di chi abita in quella zona. La problematica è stata sollevata nelle scorse ore da un gruppo di residenti che hanno firmato di proprio pugno una lettera aperta che è stata indirizzata ai candidati sindaco per le elezioni comunali che sono in programma domenica. Insomma, un altro tema nell’agenda dei candidati in campo.

“Ci siamo convinti a scrivere questa lettera aperta per segnalare e richiamare l’attenzione su una serie di problemi che, in un preoccupante crescendo, investono la vita della nostra città”, esordiscono i residenti che continuano: “Ci riferiamo in particolare all’ordine pubblico, alla pulizia delle strade e alle varie forme di inquinamento sia ambientale che acustico”. I residenti sono particolarmente sensibili in particolare al problema dei rumori che provengono dalla strada: “E’ ormai tornata di moda l’abitudine di modificare le marmitte di moltissime motociclette che, specie di notte, producono rumori assordanti che disturbano, oltre ogni tollerabile limite, il riposo e la quiete senza alcun concreto e visibile intervento delle forze dell’ordine”.

Dunque gli abitati della zona di via Garbini spiegano la “filosofia” della lettera aperta. O meglio, il suo scopo che è quello di sollecitare i candidati sindaco a prendere posizione sulle problematiche sollevate: “Anche allo scopo di meglio considerare l’attribuzione del nostro voto, siamo a chiedere ad ognuno di voi quale impegno formale riteniate di voler assumere per affrontare questi problemi in caso di vittoria nella prossima competizione elettorale”. Insomma i candidati sono chiamati, nell’ultima settimana di campagna elettorale, a illustrare la propria idea e le loro proposte per il problema.



