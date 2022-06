Viterbo, trasporti. La protesta di pendolari e studenti: “Treni cancellati e vagoni sporchi”

Alessio De Parri 06 giugno 2022 a

Ferrovia Roma Nord senza pace tra corse soppresse vagoni danneggiati. Quasi ogni giorno vengono cancellati i treni in partenza dalla stazione di viale Trieste verso Catalano, ma anche in senso opposto. Situazione insostenibile, denunciano dal Comitato pendolari della Roma Nord, trovando sponda anche dalla Consulta provinciale studentesca: “La Roma-Civita-Viterbo gestita da Atac - affermano in una nota - versa in una situazione drammatica. Da mesi, infatti, vengono soppresse le corse extraurbane, ma dalla fine della pandemia sono saltati anche diversi collegamenti bus integrativi. Tutto ciò nel silenzio dei sindaci che non hanno mosso un dito nonostante le continue lamentele dei pendolari”.

A sollevare il malcontento sono anche le condizioni in cui versano i vagoni, “sporchi, imbrattati, senza riscaldamento d’inverno e senza aria condizionata in estate. C’è carenza di servizi igienici utilizzabili, non è ammissibile che uno studente che impiega un’ora e mezza per arrivare da Civita Castellana a Viterbo non possa avere una toilette a disposizione...”. Comitato pendolari e Consulta provinciale chiedono pertanto ad Atac, Cotral, assessore regionale ai trasporti e sindaci “un incontro per ripristinare fin da subito i treni soppressi e per pianificare gli interventi in vista del prossimo anno scolastico”. Una risposta immediata alle richieste arriva da Uil Trasporti Lazio, che dopo aver ascoltato il parere dei lavoratori Atac del deposito di Viterbo, apre alla possibilità di riattivare due treni sui quattro soppressi sulla linea Viterbo-Catalano e viceversa”.

“La proposta è stata portata all’attenzione del capo servizio e del responsabile della manutenzione rotabili che hanno espresso - sottolineano dalla Uil Trasporti Lazio -, previa valutazione tecnica dell’intero ciclo manutentivo, parere favorevole. Anche se si tratta di un ripristino parziale, apprezziamo gli sforzi di chi opera in prima linea e l’impegno quotidiano di operai, macchinisti, capotreni, capistazione e personale di stazione tutto, per erogare il servizio. Purtroppo, per superare l’attuale carenza di treni - conclude la Uil -, bisognerà attendere ancora qualche anno, visti gli impegni assunti dalla Regione, il che nel frattempo, non permette di ripristinare completamente il servizio, ma ci impegneremo affinché tutto torni alla normalità”.

