Viterbo, nomi Asl nelle liste del Pd: caso in Regione. Colosimo: “Pronta a chiedere la commissione trasparenza”

Re. Cro. 04 giugno 2022 a

a

a

Sulle candidature di dipendenti Asl, e in qualche caso di società private che gestiscono servizi per conto dell’azienda sanitaria, interviene la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Chiara Colosimo. La vicenda è quella delle liste promosse dal Partito democratico a sostegno di Alessandra Troncarelli, dove compaiono 40 persone tra medici, infermieri, tecnici e personale di altre tipologie. Colosimo al riguarda si dice pronta a chiedere la convocazione della commissione trasparenza.

Ciambella: "Mercato coperto al posto del cinema Genio"



“L’ancora assessore Alessandra Troncarelli - si legge in una nota diffusa ieri - candidata sindaco di Viterbo, già ha tentato di farsi assumere tramite un concorso Asl. Ora, da indiscrezioni giornalistiche e da voci di corridoio, veniamo a conoscenza di presunte candidature semi coatte nelle liste a sostegno della sua candidatura in una surreale campagna elettorale. Ritengo pertanto - conclude Colosimo - che sia doveroso valutare ogni segnalazione e, se fosse confermata la strana coincidenza, non avrò dubbi nel convocare una commissione trasparenza. Nessuno usi i nostri sanitari per scopi elettorali”.

Volano gli stracci, Sberna minaccia querele a Di Sorte

Sulla questione interviene anche il candidato a sindaco di Italexit, Marco Cardona, che chiede a Troncarelli di fugare ogni dubbio chiarendo pubblicamente la situazione: “Cara Alessandra Troncarelli, essendo io come te candidato sindaco per la città di Viterbo e avendo letto come tutti i viterbesi quello che è apparso sul Corriere oggi, ti chiedo di chiarire con una tua dichiarazione ufficiale il prima possibile ogni sospetto intorno alle accuse che vengono a te e al Partito democratico lanciate”.

“Il clima della campagna elettorale - conclude Marco Cardona - non può essere avvelenato da insinuazioni così gravi anche e soprattutto in considerazione dell’impegno etico che tutti i candidati alla carica di sindaco, compresa te, abbiamo sottoscritto”.



Dipendenti della Asl candidati col Pd. Al vaglio audio su presunte pressioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.