Viterbo, elezioni comunali. Licia Ronzulli (Forza Italia) in campo per sostenere Ubertini

Giovedì pomeriggio, al Garden Caffè Casantini, incontro tra i candidati della lista Forza Italia-Fondazione-Udc e la senatrice Licia Ronzulli, responsabile di Forza Italia per i rapporti con gli alleati. Presenti il commissario provinciale Andrea Di Sorte, il candidato sindaco della coalizione Claudio Ubertini e i candidati della lista. “Come per le squadre di calcio, a volte si soffre, ma questi momenti ci temprano, ci rendono più forti - ha dichiarato la senatrice Ronzulli - Forza Italia torna attrattiva per la sua coerenza. C'è chi dice che si è coerenti solo quando non si sta con la sinistra. È un'espressione che non condivido, perché coerenza è anche quel gesto di amore enorme che ha fatto il nostro presidente dando vita al governo Draghi, mentre la nave Italia stava affondando".

A confermare l'impegno del partito, a livello locale, le dichiarazioni del commissario Di Sorte: "Abbiamo subìto qualche defezione, alcuni sono anche usciti dalla finestra di notte, ma stiamo lavorando per ricostruire, e ripartire più forti di prima nel segno del rinnovamento. Saremo la sorpresa di queste elezioni". Il candidato sindaco Ubertini: "Stiamo recuperando grazie al lavoro dei candidati consiglieri. La gente è arrabbiata per la frattura del centrodestra, ma non è stata causa nostra e questo dobbiamo farlo capire a tutti. Fino alla fine, anche a nostro danno, siamo stati aperti a ogni soluzione. Qualcuno non ha però voluto sentire ragioni e ha preferito staccare la spina".

A seguire, intervento del capolista Giulio Marini: "Continuiamo a lavorare con grande forza di volontà, nonostante il clima nazionale abbia inevitabilmente influenzato Viterbo. Noi, fino alle fine, ci abbiamo creduto ed è con questo spirito e con questa tenacia che affronteremo la battaglia campale che ci attende per le elezioni del 12 giugno". A conclusione, le parole di Alessia Mancini, candidata e rappresentante di Fondazione: solo l’unità del centrodestra e l’impegno di tutti i candidati potranno fare del bene per Viterbo.

