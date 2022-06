Viterbo, a Ferento un tuffo nella Roma imperiale

04 giugno 2022 a

Gladiatori e legionari saranno i protagonisti, oggi e domani, della rievocazione storica in programma a Ferento. L’area archeologica ospiterà infatti la quarta edizione del Ritorno dei gladiatori, evento promosso dall’associazione Archeotuscia in collaborazione con la Nona Legio Hispana e il patrocinio del Comune di Viterbo e del Touring Club e il sostegno di numerosi sponsor. Il programma, a partire da questa mattina, prevede visite didattiche al sito, laboratori per bambini di addestramento gladiatorio, assieme a rievocazioni di antiche danze e fuochi circensi, giuramenti dei legionari, riti propiziatori e un campionato di gladiatori per la conquista del serto (domani alle ore 18) che vedrà impegnate scuole provenienti da tutta Italia.

Il Campo romano offrirà la possibilità di muoversi nell’area archeologica tra mercatini di oggetti artigianali, unguenti e profumi, esposizione di ferri chirurgici e di plastici (strade, acquedotti, ville), mostra dei marmi dell’antica Roma con provenienze e collocazioni nell’Urbe, costruzione e realizzazione di mosaici, editoria storica, degustazioni gastronomiche, tra personaggi in costumi dell’antica Roma. L’ingresso giornaliero è a offerta libera e servirà anche a scoprire l’area archeologica (teatro romano, terme, decumano, domus e antiche cisterne) della città di Ferento che raggiunse grande splendore nel I secolo d. C.

In età Augustea l’area era estesa su 30 ettari e aveva circa 10 mila abitanti. Fu distrutta nel XII secolo dai viterbesi per vendicare un torto subito. I momenti più suggestivi della manifestazione in programma questo fine settimana saranno la scuola gladiatoria e le lotte che vedranno impegnati, nella parte conclusiva dell’evento (domani), gladiatori provenienti da tutt’Italia nel campionato nazionale.

