Viterbo, vaiolo delle scimmie. Allarme rientrato a Belcolle, negativi i test inviati allo Spallanzani

Vaiolo delle scimmie, rientra l’allarme a Belcolle. Ieri mattina, venerdì 3 giugno, sono arrivati i risultati dei test effettuati sui due bengalesi che erano stati messi in isolamento nella giornata di giovedì dopo un accesso al pronto soccorso. Il referto delle analisi effettuate presso l’istituto Spallanzani di Roma, punto di riferimento per lo studio delle malattie infettive ha dato esito negativo. I sospetti della serata di giovedì sono stati spazzati via dal referto.

Nel primissimo pomeriggio di ieri dunque la Asl ha potuto dire che non c’è stato nessuno caso accertato di vaiolo da scimmie presso l’ospedale Belcolle. “I test diagnostici inviati ieri dal Pronto soccorso della struttura sanitaria viterbese all’Istituto nazionale di malattie infettive, Lazzaro Spallanzani, sono stati infatti refertati in data odierna (ieri per chi legge), con la comunicazione di esito negativo al vaiolo da scimmie”.

L’allarme era scattato nel primo pomeriggio di giovedì quando sono stati visitati al pronto soccorso due bengalesi - rientrati dal loro paese d’origine da poco - che riferivano dei malesseri: mal di testa, spossatezza e, inoltre, entrambi avevano delle strane eruzioni cutanee. Per questo, è scattato il protocollo per un possibile contagio da vaiolo delle scimmie. I sintomi lasciavano pensare infatti che i due fossero tornati dal loro paese con il virus. Per questo sono stati messi in isolamento in attesa del completamento dei test che sono stati inviati a Roma. Ieri mattina, come detto, l’esito del test ha spazzato via i sospetti.

Intanto è stato pubblicato dai ricercatori dell’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, sul numero di ieri di Eurosurveillance, la rivista scientifica dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), l’articolo che descrive i primi casi osservati in Italia di vaiolo delle scimmie (Monkeypox) tutti in persone di sesso maschile. L’articolo rappresenta, insieme ad altre due rapid la prima descrizione dettagliata della malattia, nell’ambito del focolaio che sta interessando diversi paesi europei e no. La sequenza, già registrata il 26 maggio sul sito GeneBank come prima sequenza in Italia, dimostra che il virus dei casi italiani appartiene alla clade West Africa, in modo analogo al virus identificato da altri ricercatori europei nell’attuale focolaio di malattia.

