Viterbo, buche nella strada di Trevinano ad Acquapendente. Esposto a Provincia e Prefetto

03 giugno 2022 a

a

a

A Trevinano il dissesto stradale rappresenta un vero problema e a sollevarlo, chiedendo l’intervento del presidente della Provincia e del prefetto di Viterbo sono molti cittadini. Fra questi, Giorgio Ceccarelli, residente nella frazione di Acquapendente, che ha presentato un esposto ai due rappresentanti istituzionali.

Incidenti e danni causati da cinghiali. In un anno e mezzo 80 segnalazioni

Il reclamo è riferito alla “grave situazione di pericolo - si legge -, dovuto al progressivo dissesto del manto stradale della strada provinciale Trevinanese. Lo stesso, quasi per l’intero tratto, risulta infatti gravemente deformato e rovinato con importanti avvallamenti e bche che progressivamente, nel corso di un recente limitato arco temporale, si sono aggravate ulteriormente e sono aumentate nel numero. I cartelli di pericolo (dossi) posti dall’ente proprietario della strada a delimitare un tratto limitato della stessa, sono da interpretare come un semplicistico e superficiale, oltre che irrilevante tentativo, di scrollarsi di ogni responsabilità in caso di incidenti anche gravi, e certamente non possono garantire un sicuro transito sulla via, rischi che aumentano nelle ore serali e notturne a causa della pessima visibilità dovuta all’assenza di illuminazione pubblica”.

Fibra ottica, chiusura buche al via

“I profondi avvallamenti e buche - prosegue il documento -, costringono automobilisti , motociclisti e ciclisti, a una tortuosa gimkana, obbligandoli sistematicamente ad invadere la carreggiata opposta, anche in prossimità di curve a gomito, con il rischio di impatti violenti con altri mezzi provenienti dall’altro senso di marcia. Tale situazione mette in evidente grosso pericolo la circolazione che è abbastanza sostenuta in quanto rappresenta il percorso più breve, praticabile per coloro che, lasciando l’autostrada A1 al casello di Fabbro e vogliono raggiungere attraverso la Cassia, Acquapendente, altri comuni dell’Alta Tuscia oppure San Casciano dei Bagni”.

“Per quanto esposto - conclude la nota -, con la presente si invita e si diffida l’amministrazione provinciale di Viterbo ad adottare immediatamente ogni necessario provvedimento anche straordinario ed urgente, al fine di procedere quanto prima al ripristino delle condizioni di sicurezza per i fruitori della strada provinciale Trevinanese, eliminando l’attuale situazione di pericolo”.



Cade da bici e chiede danni alla Provincia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.