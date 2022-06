Viterbo, medico morto al poligono. L'addio a Magliano Sabina: "Non ti dimenticheremo"

03 giugno 2022 a

a

a

”Non ti dimenticheremo”. Parenti, allievi del karate, pazienti, amici, nessuno è voluto mancare all’addio a Reza Hafez Taghva (nella foto), il medico di 61 anni che è morto sabato scorso nel poligono di tiro di Tuscania. I funerali si sono celebrati ieri pomeriggio a Magliano Sabina il paese che accolse il medico iraniano quasi 40 anni fa e dal quale lui non si staccò mai.

Vetralla, medico muore colpito da uno sparo al poligono

Una cerimonia sobria per ricordare una figura che lascia un segno indelebile in chiunque lo abbia conosciuto. A celebrare la funzione Don Ariel che tuttavia ha lasciato che a ricordare Reza fossero le persone che gli hanno voluto bene. Così hanno parlato la moglie Noemi, il fratello Khosro - avvolti nei giorni scorsi dall’ondata di affetto dei maglianesi in particolare - poi i rappresentati dello sport, della medicina e il sindaco di Magliano Sabina Giulio Falcetta. Tanti anche gli amici che hanno condiviso gli anni della gioventù, e quelli degli studi all’università, con Reza.

Medico viterbese morto al poligono, prende corpo l'ipotesi suicidio

Il medico giunse in Italia agli inizi degli ‘80 seguendo il fratello che si era trasferito qualche anno prima. Qui aveva studiato, si era affermato come maestro di karate e poi come medico. Poi aveva messo su famiglia. Tante le persone che non riescono a darsi pace per la sua fine. “Non ti dimenticheremo”, sussurravano ieri con gli occhi lucidi.



Medico suicida, oggi l'autopsia Indagini su eventuali responsabilità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.