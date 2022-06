Viterbo, elezioni comunali. Enrico Letta oggi all'Hotel Salus Terme

R. V. 03 giugno 2022 a

Dopo il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vicepresidente Daniele Leodori, anche il segretario del Pd Enrico Letta sarà a Viterbo a sostegno della candidata sindaco del centrosinistra Alessandra Troncarelli. L’appuntamento è per oggi, 3 giugno, alle 17.30 presso l’Hotel Salus Terme.

A intervenire anche il segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, e il consigliere regionale Enrico Panunzi.

“Il convegno - si legge in una nota del Partito democratico - è rivolto sia agli iscritti del Pd che a tutti i viterbesi, per mettere in luce le buone prassi politiche in grado di generare crescita e sviluppo per il territorio”. “Tanti - continua l’ufficio stampa di Alessandra Troncarelli - i temi al centro del dibattito: la produzione di sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana, la cultura, il turismo, le prospettive del mercato del lavoro, l’inclusione e l’integrazione dei più fragili, la formazione dei giovani”.

