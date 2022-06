Viterbo, privati in Talete. Rizzello: "Voto non democratico"

B. M. 03 giugno 2022 a

Mentre i Comuni sono alle prese con l’approvazione delle modifiche allo statuto di Talete, necessarie per consentire l’ingresso di un socio privato, ma soprattutto urgente, visto che l’assemblea dei soci è convocata per il 10, ci sono molte domande in attesa di risposte. Come si è arrivati sul ciglio del fallimento? Perché per anni i cittadini-contribuenti hanno pagato aumenti a raffica con la motivazione di salvare la spa? Ma soprattutto: è corretto assumere una decisione così rilevante mentre il comune capoluogo (e non solo), socio di maggioranza relativa, sta andando al voto e quindi è privo di una linea politico-amministrativa votata dai cittadini? Le domande sono a firma di Antonio Rizzello, avvocato ed ex uomo di punta del Pd ora Italia viva.

Destinatario dei quesiti è il presidente della Provincia Alessandro Romoli, al quale Rizzello riconosce sì capacità di sintesi, ma al quale chiede di fornire qualche spiegazione in più rispetto al sintetico: “C’è urgenza di ingresso dei privati per evitare addirittura un acquisto a prezzi stracciati”. In merito a una scelta che arriva con il socio di maggioranza relativa (Comune di Viterbo) commissariato, Rizzello ricorda a Romoli che “non è una questione di forma, ma di sostanza, poiché il principio di gestione pubblica della Talete si fonda sul principio per cui i soci sono i sindaci democraticamente eletti dalle proprie comunità così da consentire, in via delegata, la partecipazione alle decisioni dei cittadini. Se lei contravviene a tale principio, compie un atto che è ben più grave sia dell’ingresso del privato, sia del futuribile fallimento, lei compie una frattura tra rappresentante (i sindaci) e rappresentati (i cittadini) di fatto dando vita ad una società i cui soci diverrebbero i sindaci, non più a nome delle loro comunità, ma in proprio”. Le considerazioni di Rizzello partono da un dato di fatto: “Negli ultimi 15 anni le tariffe Talete sono aumentate di oltre il 150%, e nonostante questo siamo ad un passo dal fallimento. Quali ragioni hanno prodotto questa condizione di default economico a fronte di cittadini che hanno continuato a pagare sempre di più?”.

La seconda considerazione-domanda prende spunto dalle spiegazioni secondo le quali gli aumenti “servivano a salvare la natura pubblica della gestione”. Eppure si è arrivata al socio privato per salvare la spa. “Chi ha sbagliato, presidente - si chiede ma soprattutto chiede Rizzello - nel compiere queste valutazioni? Chi restituirà ai cittadini le somme pagate in più, visto che il risultato finale è comunque l’ingresso dei privati o il rischio di prossimo fallimento? Caro presidente, il ruolo che riveste non si esaurisce con lo scegliere, ma anche con lo spiegare cosa è accaduto negli anni scorsi assumendo il coraggio anche di prendere posizione rispetto a chi ha sbagliato o a chi ha gestito in modo antieconomico un servizio così essenziale”. Ultimo, ma no meno importante, punto evidenziato da Rizzello è l’assenza di alcuni comuni in Talete: “Per anni ci è stato spiegato che uno dei motivi di difficoltà di gestione era la presenza di comuni che non avevano aderito spontaneamente alla Talete. Che senso ha, oggi, parlare di ingresso del privato proprio nel momento in cui si sta procedendo all’ingresso coattivo di tali comuni in Talete? Questi comuni, peraltro, in che società entreranno? Pubblica, privata o mista?”

