Incidente Viterbo, furgone si ribalta. Donna incastrata tra le lamiere

Una donna è rimasta incastrata tra le lamiere in seguito a un incidente avvenuto oggi intorno alle 13 sulla Superstrada, all'altezza dello svincolo per Soriano nel Cimino, in direzione Viterbo.

Per cause in corso di accertamento, infatti, un furgone si è ribaltato finendo la sua corsa ai lati della carreggiata. Una donna di 60 anni, come detto, è rimasta incastrata tra le lamiere ed è stata liberata solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco.

Sul posto i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del sinistro, e una pattuglia della polstrada. Quando sono arrivati i soccorsi due occupanti del mezzo erano già usciti, mente. L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, con le auto fatte transitare sulla corsia di sorpasso.

