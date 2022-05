Viterbo, cocaina. Minaccia quarantenne per debito di droga, alla sbarra

V. T. 01 giugno 2022 a

Avrebbe minacciato un amico per un debito di droga tra il 2015 e 2016. A raccontare la vicenda in aula la scorsa settimana, la parte offesa, un 40enne residente in provincia, il quale ricevette dei messaggi intimidatori da parte dell’imputato, il quale aveva ceduto all’amico dei quantitativi di sostanza stupefacente in due circostanze.

“All’epoca per via di vicende personali molto gravi, che mi segnarono particolarmente, avevo iniziato a fare uso di cocaina – ha affermato il 40enne-. Me la procuravo chiedendola all’imputato che conoscevo da diverso tempo. Purtroppo in quel periodo ero disoccupato, ma ciononostante cercavo di arrangiarmi il più possibile facendo alcuni lavori, anche se venivo pagato in nero. Una prima volta mi diede 5 grammi e la seconda invece 10 grammi, sempre a credito. Nel frattempo però il debito lievitò a 1200 euro e per sviare il discorso accampavo diverse scuse e lui mandava dei messaggi dicendomi che se non avessi saldato il conto mi avrebbe menato. Per paura che mi picchiasse, riuscì a rimediare al debito a restituire quanto dovuto mandando mio padre al mio posto, al quale non raccontai come stavano davvero le cose. Successivamente toccai il fondo e mi sentì male a causa della dipendenza. Mio fratello mi ritrovò esanime sul pavimento e chiamò i carabinieri. Fu in quel momento che confessai tutto ai miei familiari e iniziai un percorso di recupero presso il Sert”.

In seguito è stato sentito il padre della parte offesa, che ha confermato a grandi linee quanto successo. Il difensore d’ufficio dell’imputato ha prodotto le stampe dei messaggi intercorsi tra la parte offesa e il presunto spacciatore. Il dibattimento riprenderà il 22 novembre con l’audizione del fratello del quarantenne e la discussione al termine della quale è attesa la sentenza.



