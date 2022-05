Viterbo, bastonate al rivale in amore. Assolto 57enne

Valeria Terranova 01 giugno 2022 a

Assolto un 57enne di origini romane, ma viterbese di adozione, il quale era stato accusato di aver preso a legnate il rivale in amore. Il 57enne, difeso dall’avvocato Luigi Mancini, ha dovuto rispondere del reato di lesioni personali aggravate e del reato di evasione dai domiciliari. I fatti risalgono all’aprile del 2018, quando il cinquantenne, attualmente ristretto per un altro crimine nel carcere di Regina Coeli a Roma, venne a sapere da alcuni conoscenti che la compagna in quel periodo aveva intrapreso una relazione segreta con un altro uomo.

Secondo le ricostruzioni, il cinquantenne avrebbe violato la misura cautelare degli arresti domiciliari, scappando dall’abitazione presso la quale stava scontando una pena precedentemente inflitta, e avrebbe raggiunto il capoluogo, dove sarebbe riuscito a raccogliere delle informazioni da altri amici, relative alla presunta storia d’amore clandestina. Intanto, avendo saputo dove poterli trovare, il 57enne si intrufolò facilmente in piena notte in un’abitazione di fortuna che gli era stata segnalata, intenzionato a vendicarsi e certo di poter cogliere i due amanti in flagranza.

Arrivato nelle camera da letto, nonostante il buio, il 57enne intravide due sagome sotto le lenzuola, convinto che si trattasse della fidanzata e dell’amante. A quel punto accecato dalla gelosia avrebbe iniziato a prendere a bastonate quello che pensava fosse l’antagonista. Ebbene, il presunto rivale non era in compagnia della donna contesa, bensì di un altro amico, che proprio quella malaugurata sera aveva deciso di ospitare il malcapitato nel suo appartamento. Ad avere la peggio proprio il supposto avversario, un 44enne viterbese, il quale sarebbe stato colpito ripetutamente e in maniera talmente violenta che davanti agli inquirenti avrebbe rigurgitato addirittura dei denti. Infatti gli furono riscontrati un trauma facciale e fratture multiple, giudicati guaribili con una prognosi di 30 giorni. Nel frattempo, il 40enne vittima dell’efferata aggressione e un altro testimone che avrebbero dovuto essere ascoltati nel corso delle udienze sono passati entrambi a miglior vita. Venerdì 27 maggio il verdetto finale ha assolto il 57enne dai due reati che gli furono contestati.

