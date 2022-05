Viterbo, elezioni comunali. Le proposte di Luisa Ciambella: "Un Piano Marshall per rilanciare il centro storico"

01 giugno 2022 a

Un Piano Marshall per il centro storico basato su tre pilastri: sicurezza, ripopolamento e sostegno al commercio. E’ quello redatto da Luisa Ciambella, candidata sindaco di Per il Bene Comune e Viterbo la Splendida, che lo ha illustrato in piazza del Plebiscito. “La sicurezza è il miglior presidio per far rinascere il centro e l’economia”, ha dichiarato, proponendo “un patto con le forze dell’ordine” con l’obiettivo di creare una task force “per controlli a tappeto non solo del territorio ma anche interni alle abitazioni”, ovvero “per verificare l’anomalia di case sfitte dove però i contatori girano”.

Il centro, ha specificato l’ex vice sindaca, va rivitalizzato “intervenendo sugli immobili inutilizzati, puntando su affitti calmierati per le famiglie, che a causa della pandemia e della crisi sono in difficoltà, e per le nuove attività commerciali”.

Necessario anche riportare in centro gli uffici comunali di via Garbini “riunendoli, previo recupero del secondo piano, nell’ex tribunale di piazza Fontana grande; investire sull’accoglienza, dotando il cuore della città di servizi per l’innovazione che possano attrarre il mercato immobiliare nazionale e internazionale; bandire la gara per i project financing dei due parcheggi multipiano interrati a piazza della Rocca e Sacrario, che giacciono in Comune; e infine riportare in centro il mercato rivedendone la formula. Creando cioè un’area diffusa tra via Marconi, piazza del Teatro e piazza della Rocca”. “Sono sempre stata contraria - ha detto - al trasferimento che ha ridotto il mercato da cittadino a rionale”.

