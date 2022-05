Viterbo, treni. Dieci collegamenti al giorno per raggiungere le terme

01 giugno 2022 a

Dieci collegamenti al giorno per rilassarsi alle Terme dei Papi. E’ una delle novità di Trenitalia Experience 2002, presentata ieri a Milano dall’ad di Trenitalia, Luigi Corradi. Si tratta della nuova offerta estiva, con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile e che incentivano un turismo di qualità, messa a punto dalle società del polo Passeggeri del Gruppo Ferrovie dello Stato e al via domenica 12 giugno, in concomitanza con l’attivazione dell’orario ferroviario estivo. “Con l’avvio della Trenitalia Summer Experience - ha evidenziato Corradi - il nostro obiettivo è valorizzare e incentivare la scelta del treno anche coniugandolo in maniera efficace con altri mezzi di trasporto quando necessari a raggiungere le mete finali più amate dai nostri clienti”. Tra le novità previste nel Lazio c’è, come detto, il collegamento con le Terme dei Papi. Da domenica 12 giugno i passeggeri che scenderanno nelle stazioni del capoluogo potranno dirigersi alla terme in bus fino a dieci volte al giorno.

