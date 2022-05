Viterbo, autista ubriaco al volante del pullman per la gita. Multato dalla polizia stradale

30 maggio 2022 a

Proseguono i controllipolizia sia agli autobus destinati alle gite scolastiche che ai cantieri stradali. Nei giorni scorsi gli uomini della sezione Polizia Stradale di Viterbo, hanno proceduto al controllo di un pullman in partenza con una scolaresca per una località nelle Marche. Dopo aver proceduto alle necessarie verifiche dei documenti e delle dotazioni di bordo, il conducente veniva sottoposto ad alcooltest, risultando positivo. L’autista è stato sanzionato e la partenza della gita è stata rinviata di poco, il tempo di reperire un sostituto idoneo in grado di condurre la scolaresca alla visita d’istruzione in tutta sicurezza.

Inoltre gli agenti del distaccamentohanno accertato diverse infrazioni riguardanti la segnalazione irregolare dei cantieri stradali. In particolar modo i controlli sono scattati a seguito di un incidente stradale verificatosi a Tarquinia Lido, proprio a causa dei lavori stradali non adeguatamente segnalati.

Queste irregolarità hanno comportato, nel complesso, sanzioni amministrative per circa € 2.400 e l’intimazione a ripristinare la corretta segnalazione dei cantieri.

