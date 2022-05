Viterbo, raduno dei vigili del fuoco. Eventi per grandi e piccoli

31 maggio 2022 a

Si è svolta ieri mattina, lunedì 30 maggio, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori la conferenza stampa nel corso della quale è stato illustrato nei dettagli il programma del 27° raduno nazionale dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco che si svolgerà a Viterbo da giovedì a sabato.

“Ho lavorato per molti anni al fianco ai vigili del fuoco - ha dichiarato il commissario straordinario Antonella Scolamiero in apertura di conferenza stampa - e devo dire che oltre alla loro costante e preziosa presenza durante le emergenze di ogni tipo, c’è anche il lavoro di prevenzione che costantemente svolgono per tutelare la sicurezza della collettività. Comunemente si pensa che l’attività dei vigili sia solo quella di spegnere gli incendi, in realtà dietro al loro operato c’è un lavoro di studio e attenzione alle tematiche della sicurezza che le persone non conoscono”.

In sala consiliare sono intervenuti il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Viterbo Franco Feliziani, il direttore regionale dei vigili del fuoco Eros Mannino, il presidente nazionale dell’associazione nazionale Anvvf Antonio Grimaldi e il presidente onorario Anvvf Gioacchino Giomi. “Questo evento - ha detto il comandante Franco Feliziani - è stato ideato in maniera differente dal passato e probabilmente costituirà un punto di riferimento per le edizioni future”. Il programma prenderà il via giovedì, presso l’ex chiesa degli Almadiani, con l’naugurazione della mostra.

