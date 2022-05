Viterbo, è tornato ad accendersi O' Focaraccio a Civita Castellana

A. P. 31 maggio 2022 a

a

a

A Civita Castellana è tornato con successo “O’ Focaraccio”. Sabato passato, sul suggestivo colle del Vignale, l’associazione storia, cultura, natura e cavalli ha organizzato, dopo svariati anni di oblio, questo tradizionale appuntamento popolare che si celebra in occasione della ricorrenza religiosa dell’Ascensione e che nel passato coinvolgeva intere generazioni.

La rievocazione del Focaraccio, guidata dall’esperto Anacleto Antonelli, è stata caratterizzata dall’accensione della catasta di legna grazie all’uso di arco e di frecce come si usava un tempo.

Una tradizione che è tornata dunque grazie all’impegno dell’associazione che ha lavorato per questo risultato.

