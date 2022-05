Viterbo, le prime parole del neo cardinale Fortunato Frezza: "Stupito e incredulo"

Daniela Venanzi 31 maggio 2022 a

Forse l’ha scritto il cielo, forse, ancora meglio, l’ha scritto l’impegno serio e costante negli anni, o magari con tutta probabilità, entrambe le cose. In un disegno in cui si compie la grandezza di un uomo, è lo stupore e l’umiltà che colpiscono nel segno. Monsignor Fortunato Frezza, viterbese doc (è nato a Montecalvello nel 1942) diventa cardinale, spiazzando qualsiasi previsione razionale. Don Fortunato nella Città dei Papi ha trascorsi importanti, prima negli studi a Bagnoregio e Viterbo, e poi come parroco di Sipicciano, come docente nel seminario regionale de "la Quercia", nell’istituto di scienze religioso di Civita Castellana e Viterbo, allo studentato teologico internazionale dei Giuseppini del Murialdo, intrattenendo per questo, ancora oggi, numerosi rapporti di amicizia. Allo stato attuale ricopre il ruolo di camerlengo del capitolo della basilica di San Pietro in Vaticano. Questo però ancora per poco. Eh già perché nella giornata di domenica 29 maggio, a sorpresa, al termine del Regina Coeli, Papa Francesco ha annunciato la creazione di 21 nuovi cardinali nel concistoro del 27 agosto prossimo, e tra questi c’è proprio lui. E l’emozione è tutta lì, intensa e deflagrante come un vulcano: “Stavo preparando il pranzo insieme a mia sorella che vive a Frosinone, e in quel momento ricevo la telefonata di un amico di Firenze. Il Papa ti ha nominato cardinale mi dice. Non so descrivere - continua monsignor Fortunato - l’ho ascoltato stupito e incredulo. Ho avuto un momento di smarrimento, ero confuso, non sapevo se crederci veramente”.

Poi le telefonate saranno state tantissime, lei ha tanti amici, tante persone che le vogliono bene. Come cambierà la sua vita adesso?

“Non lo so sinceramente come cambierà. Devo fare anche i conti con l’età, ma sono pronto ad affrontare quello che mi verrà chiesto. Sono come un soldato".

Ha mai avuto la percezione che potesse diventare cardinale?

“Assolutamente no. Sono grato al Papa per questa grande considerazione, ma non me lo aspettavo proprio. Lo incontrai una prima volta nel 1994 al sinodo dei vescovi e poi l’ho rivisto nel 2013 quando mi ha nominato canonico del capitolo della basilica di San Pietro in Vaticano. Poi più nulla, non abbiamo mai avuto modo di parlare. Mi colpì in quella occasione come si ricordasse perfettamente di me e del nostro primo veloce incontro avvenuto nel 1994. Mi riconobbe subito, mi chiamò perfino per nome, e io ne rimasi esterrefatto”.

Però poi niente altro, almeno materialmente. Eppure la stima per lei deve essere cresciuta nel corso di questi anni. Così tanto da volerla far diventare addirittura Cardinale, Come se lo spiega.

“Non lo so. L’impegno, la conoscenza, non lo so davvero e non mi preoccupo di saperlo”.

Ringrazierà il Papa per questo attestato che, seppure inaspettato, è grande?

“Certo che lo farò, - conclude Don Fortunato - devo decidere se sarà con una lettera o a voce. Ho bisogno ancora riflettere”.

Ecco Don Fortunato per chi lo conosce è così, un uomo che dell’umiltà ha fatto il suo percorso di vita, pur avendo numerose lauree, conoscenze, esperienze importanti, pur essendo salito in cattedra per insegnare. E’ così, risponde al telefono come se nulla fosse cambiato, agli amici, ai conoscenti, anche a chi non ha mai sentito prima.

A Viterbo sono davvero tanti ad averlo cercato per gli auguri anche persone che lo ospitavano per un pranzo a mangiare una insalata.

Una persona semplice. Chissà se oltre alle infinite competenze che gli derivano dagli studi e dall’esperienza, a convincere Papa Francesco non sia stato anche quel sorriso rassicurante e contagioso che dalla sua faccia non se ne va via mai.

