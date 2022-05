Medico viterbese morto al poligono, prende corpo l'ipotesi suicidio

30 maggio 2022 a

Si segue la pista del suicidio nelle indagini sulla morte del dottor Alireza Hafez Taghva, ucciso da un colpo di pistola l’altro ieri al poligono di tiro di Vetralla. Colpito al volto, l’uomo è stato sunito soccorso e trasportato all’ospedale di Viterbo, ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ed è morto poco dopo il suo arrivo.

Reza Hafez Taghva, questo il nome della vittima, medico di famiglia e gastroenterologo, è arrivato morto all’ospedale di Belcolle a Viterbo. Le ipotesi formulate in un primo momento sono state sia quella del suicidio sia quella dell’incidente; la prima starebbe trovando delle conferme. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Reza Hafez Taghva era notissimo a Viterbo e Tuscania: nel capoluogo esercitava la professione media, da specialista gastroenterologo, e aveva anche un negozio di tappeti; a Tuscania era stato guardia medica per una quinicina di anni. In entrambe le comunità era conosciuto e amato per le sue qualità professionali e umane. Era anche cintura nera e maestro di karate.

Vetralla, medico muore colpito da uno sparo al poligono



Ha raccontato un collega che ne era molto amico: “Quando mi diceva che aveva 60 anni io pensavo sempre che non poteva essere possibile, che l'età anagrafica davvero nella vita di una persona c'entra poco, dipende come tratti il tuo corpo. Per me aveva 35 anni. Non lo so nemmeno quante persone abbiamo salvato dalla fine: lui mi inviava i pazienti con problematiche psicologiche e io lo consultavo sempre quando i miei pazienti avevano problematiche al fegato o al pancreas. In tre minuti ci consultavamo con un'efficienza straordinaria, un esempio di come si deve collaborare tra medico e psicoterapeuta. (...) Non ho conosciuto mai un uomo più retto e pacifico”.

