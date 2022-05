Vignanello celebra il centenario della nascita di don Luigi Calvanelli, parroco per 50 anni

30 maggio 2022 a

Oggi, 30 maggio 2022, è il centenario della nascita di don Luigi Calvanelli (1922-2010), vignanellese, parroco del paese per oltre cinquant’anni. Tra i centennali celebrati nell’anno (Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, Raimondo Vianello, Enrico Berlinguer…), il paese ricorda quello di una persona centrale nelle dinamiche della comunità vignanellese. Sarebbe oltremodo laborioso elencare tutte le iniziative promosse da don Luigi, figura di sacerdote dinamico, empatico, innovatore. L’attenzione per il sociale fu tratto distintivo del suo ministero fin dall’inizio: colonie estive per i bambini del paese e, sempre negli anni cinquanta/inizi dei sessanta, campeggi per adolescenti a Camaldoli, Campigna, Villetta Barrea, Civitella Alfedena. Nei primi Anni sessanta diede impulso ad una struttura, punto di riferimento di numerosi cittadini, fulcro di attività: il circolo Acli “Giovanni XXIII”. Tre decenni più tardi creò il circolo Anspi. Nel 1968 don Luigi fu tra i primi in Italia a consentire la celebrazione della “messa beat”: rito con interventi musicali di chitarre, tastiere, batteria. Verso la metà dei sessanta ideò un’iniziativa destinata ad avere successo enorme: la “Casa per ferie Vignanello”: un complesso di 25 bungalow e 20 camere, con cucina, servizi e spazi ricreativi, in località “Spinicci” (Tarquinia). In pratica, consentì a vignanellesi e non di effettuare vacanze estive al mare. Per trovare soluzione alle problematiche degli anziani istituì la casa di riposo “Pro senectute”. Altra iniziativa di rilievo assoluto: diede una spinta determinante all’approvazione della legge che disciplinava “i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio” Diede vita a “Radio Domani” (1978) e al circolo “La Comunicazione” (1995).



