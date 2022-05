Viterbo, l'Istituto Paolo Savi adotta il Metodo Rondine, nato nella Cittadella della pace

29 maggio 2022 a

a

a

L’Istituto Paolo Savi di Viterbo ha aderito alla sperimentazione del cosiddetto Metodo Rondine. Nato nella World House della Cittadella della pace fondata nel borgo in provincia di Arezzo, è riconosciuto dal ministero dell’Istruzione e si è man mano allargato a molti istituti superiori d’Italia.

Il metodo si inserisce nel consueto curriculum scolastico, mettendo gli studenti al centro del processo formativo, per abilitarli a divenire cittadini globali, protagonisti del nuovo millennio, in cui i territori si relazionano con il mondo. La didattica viene integrata con l’esperienza rigenerativa capace di trasformare i conflitti in occasioni di crescita e di condivisione. La proposta racchiude tutta l’esperienza formativa di Rondine: 25 anni di lavoro con i giovani studenti della World House, provenienti dai luoghi di guerra e post-bellici, e 6 anni con giovani di ogni regione d’Italia che trascorrono il quarto anno liceale d’eccellenza a Rondine. Nel triennio che va dalla terza alla quinta classe superiore, il metodo Rondine accompagnerà docenti e studenti verso un modo nuovo di fare scuola e di essere gruppo-classe, dove poter sviluppare conoscenze e capacità relazionali. “La scuola nel dopo Covid ha bisogno di rigenerarsi e relazionarsi con i territori e col mondo - afferma la dirigente scolastica Paola Bugiotti -. In questo particolare momento storico, mi sembra particolarmente opportuno insistere sull’educazione alla pace tra i popoli”.

x 1 / 17

Rondine Cittadella della Pace è un’organizzazione "che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e la diffusione della propria metodologia per la trasformazione creativa del conflitto in ogni contesto. L’obiettivo è contribuire a un pianeta privo di scontri armati, in cui ogni persona abbia gli strumenti per gestire creativamente i conflitti, in modo positivo. Rondine nasce in un borgo medievale toscano a pochi chilometri da Arezzo, qui si strutturano i principali progetti di Rondine per l’educazione e la formazione.

Il liceo non sarà accorpato al Savi di Viterbo

Un luogo di rigenerazione dell’uomo, perché diventi leader di se stesso e della propria comunità nella ricerca del bene comune. Il progetto che dà origine e ispirazione a Rondine è lo Studentato Internazionale – World House, che accoglie giovani provenienti da Paesi teatro di conflitti armati o post-conflitti e li aiuta a scoprire la persona nel proprio nemico, attraverso il lavoro difficile e sorprendente della convivenza quotidiana".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.