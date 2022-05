Viterbo, elezioni comunali. Allegrini: “Cultura e turismo non vanno separati”

Mattia Ugolini 28 maggio 2022 a

“Grazie a noi Viterbo ha fatto grossi passi in avanti nei numeri e nel marketing”. Il concetto è stato ribadito più volte dagli esponenti di Fratelli d’Italia all’incontro sul turismo che si è svolto ieri, sabato 28 maggio, da Schenardi. All’evento hanno preso parte la candidata sindaco Laura Allegrini, l’ex assessore Marco De Carolis, il deputato Federico Mollicone e il consigliere Enit Sandro Pappalardo.

De Carolis ha snocciolato alcuni dati: “Una volta terminato il polo museale urbano, in quattro mesi abbiamo registrato 15 mila visite con il biglietto unico, un risultato straordinario se consideriamo che, prima di noi, erano solo mille all’anno. Vogliamo fare altrettanto con il museo multimediale, quello etrusco e quello della macchina di Santa Rosa. Per il Teatro dell’Unione puntiamo a creare una Fondazione e a riaprire il bar interno”. Concorda con l’ex assessore il membro del cda di Enit, Pappalardo: “La città ha fatto grossi passi in avanti dal punto di vista del marketing. Ad esempio, i video utilizzati per la promozione negli aeroporti di Roma, Milano e al porto di Civitavecchia, hanno fatto il giro del mondo. E’ iniziato un percorso, che con Laura Allegrini sindaco verrebbe suggellato”.

“Cultura e turismo - ha detto la stessa candidata - non vanno separati. Penso ad un percorso, un ibrido tra la rigenerazione urbana e il marketing. Le potenzialità ci sono, siamo la città del conclave, medievale, termale, degli etruschi e dell’enogastronomia. Viterbo è un unicum”. Infine, chiosa affidata a Federico Mollicone: “Essere italiani significa saper amare e valorizzare i borghi e i paesaggi. Tutto questo passa dall’innovazione e noi non siamo il partito dei passatisti. Viterbo può essere il laboratorio di questo progetto, anche in vista delle politiche e delle regionali”.

