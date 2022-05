Viterbo, infrastrutture. Entro agosto bando per il completamento della Trasversale

M. L. S. 29 maggio 2022 a

Trasversale, tra qualche giorno la conferenza dei servizi e poi, entro i primi di agosto, il bando di gara per il passante intorno a Monte Romano. A fine 2023, invece, il bando per l’ultimo tratto. Questo quanto riferito dalla commissaria Coppa in commissione infrastrutture e lavori pubblici del consiglio regionale, facendo il punto sul completamento della Orte-Civitavecchia. Nel corso dell’audizione la commissaria ha ribadito che l’opera verrà divisa in due stralci funzionali: il primo per il bypass del Comune di Monte Romano e il secondo per la connessione della trasversale all’asse autostradale.

Trasversale, il commissario accelera. Avviati gli espropri a Monte Romano

Una buona notizia, accolta con comprensibile entusiasmo anche nella vicina Terni, che in questo modo si avvicina al mare perché è sempre più vicino il completamento della strada di collegamento con il porto di Civitavecchia. Si tratta del tratto che unirà la E45 al porto laziale. Alla riunione operativa in Regione Lazio, la Regione Umbria era rappresentata dall’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche: “Passo dopo passo - afferma - il sogno che data ormai quasi mezzo secolo, quello del collegamento della E45 con il porto di Civitavecchia, si avvicina. Va prima in conferenza di servizi, poi in appalto il primo stralcio. Nel frattempo si progetta ex novo il secondo stralcio, il salto finale verso il mare. Tutte le aree interne dell’Umbria che gravitano sul Tirreno - rimarca l’assessore - si gioveranno di questo progresso. Come Umbria non ci siamo mai arresi, abbiamo sempre sostenuto, anche in questo caso, la ragionevolezza delle soluzioni, e ora tocchiamo quasi con mano questo faticosissimo obiettivo. Ho sempre partecipato in rappresentanza dell’Umbria a ogni incontro e sopralluogo portando la parola e la ferma volontà dell’Umbria per rompere quello che per decenni è apparso un tabù. Se ne gioveranno le nostre industrie, il turismo, il commercio, le relazioni culturali con il Viterbese. Basti pensare a tutti i croceristi che potranno essere intercettati per offrire un pacchetto a favore della cascata delle Marmore e del nostro territorio. Seguiremo come sempre ogni passaggio tecnico e burocratico per giungere all’inizio dei lavori”.

Trasversale, via allo stralcio fino a Tarquinia

A fine 2023, come detto, è previsto il bando per l’ultimo tratto. “Riuscire a completare nei tempi illustrati il primo tratto funzionale - è stato detto presso la sede regionale del Lazio - è già un grande passo avanti, il completamento sarà una vera svolta per il territorio”.

Tra qualche giorno, hanno confermato, si aprirà la conferenza dei servizi che porterà all’approvazione del progetto definitivo e quindi all’apertura del bando di gara che dovrebbe essere pubblicato nei primi giorni del mese di agosto.



