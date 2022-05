Marta, iniziati i lavori di pulizia della spiaggia

28 maggio 2022 a

Lago di Bolsena, iniziati i lavori di pulizia della spiaggia di competenza del Comune di Marta che, come lo scorso anno hanno l’obiettivo di migliorare la spiaggia in vista dell’arrivo dei turisti. In questa serie di interventi si sono inseriti anche quelli di pulizia dalle erbacce del tratto verde che costeggia il porto di Marta. Ad eseguirli sono gli operai del Comune che, muniti di taglia erba e macchinari, in vista anche della Sagra del lattarino, hanno sistemato anche i bordi della strada asfaltata.

I lavori, fanno sapere gli amministratori, si protrarranno ancora per qualche settimana per permettere una più approfondita pulizia anche dei troppi rifiuti portati dai venti di tramontana, che sono stati accumulati durante l’inverno sulla spiaggia. E sempre gli stessi amministratori spiegano che a breve, tornerà in funzione l’area parcheggio situata a ridosso della strada, utilissima per la sosta delle auto.

Tutto pronto per la sagra del lattarino

A questo proposito, sono molti i cittadini che ritengono che la zona, in piena stagione, non è più in grado di accogliere le tante auto dei turisti, per cui invitano l’amministrazione comunale, a trovare un’altra area adiacente, che possa soddisfare le richieste dell’utenza.

Da parte del Comune verranno installati altri contenitori della differenziata lungo tutta la recinzione in legno che delimita la spiaggia per consentire a tutti di usufruire di un servizio di raccolta, che possa permettere all’utenza di lasciare pulito l’areanile, gettando l’immondizia nei cassonetti.



