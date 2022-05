Nepi, da domani torna il Palio dei Borgia con le taverne

27 maggio 2022 a

a

a

A Nepi è tutto pronto per l’evento più atteso dell’anno: il Palio dei Borgia. Domani si alzerà il sipario sull’edizione numero 26 della manifestazione, che proseguirà, con tantissimi eventi, fino al 19 giugno. Tra i tantissimi appuntamenti spicca la riapertura delle taverne con la possibilità di cenare all’aperto in un’atmosfera ricca di suggestione.

Per il Palio dei Borgia, infatti, la cittadina di Nepi vive una sorta di tuffo nel passato. Un viaggio a ritroso nel tempo, ricondurrà lo splendido borgo alla fiorente epoca del Rinascimento, con protagoniste indiscusse la controversa figura di Lucrezia Borgia e l’antica rivalità, mai sopita, fra le quattro Contrade di San Biagio, La Rocca, Santa Maria eSanta Croce. La manifestazione sarà ospitata in diverse location: dal Forte dei Borgia al centro storico, dal palazzo comunale al Duomo.

Dal 30 giugno prove di portata dei Facchini



Domani alle 17, in Comunesi terrà la cerimonia di inaugurazione e la consegna alle contrade, a cura della storica Elisabetta Gnignera, degli attestati di partecipazione al progetto “Ex Arce Nepesina” sui costumi realizzati per il corteo storico dei Borgia. Seguirà, alle 20.30 alla Rocca dei Borgia, la cena spettacolo “Al desco dei Borgia”. Durante la serata, Sandra Ianni consegnerà il premio per il concorso “Il dolce di Lucrezia”.

Domenica alle 11, visita guidata da Stefano Francocci “Sulle orme dei Farnese” e alle 18 la conferenza “A tavola con Lucrezia”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.