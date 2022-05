Viterbo, aquila esposta a Civita, Profili: "Tutto regolare. Lo stop per non ledere immagine del paese"

Alessio De Parri 26 maggio 2022 a

a

a

Sta bene l’aquila, ribattezzata Civita, che lo scorso fine settimana è stata protagonista di un’iniziativa per i turisti in visita alla “Città che muore”. Il rapace, legato sotto il sole ad un trespolo all’inizio del ponte pedonale, è stato immortalato per un selfie da decine e decine di visitatori. Dopo la segnalazione da parte della Lav, lunedì mattina i carabinieri della Forestale, accompagnati da un veterinario della Asl, hanno verificato la regolarità della detenzione dell’aquila reale, appartenente ad una scuola privata di falconeria, e le sue buone condizioni di salute. Il rapace, però, come ribadito ieri mattina dal sindaco Luca Profili alla rappresentante provinciale della Lav, Maria Grazia Pompei, che ha incontrato il primo cittadino a Bagnoregio, non sarà più esposto né utilizzato per qualsiasi attività promozionale. Un’idea, questa, che era stata proposta dallo stesso proprietario dell’aquila a Profili, e che il sindaco aveva sposato con entusiasmo, senza evidentemente immaginare le polemiche che si sarebbero sollevate.

Polemiche che Profili respinge con forza, chiarendo anche alcuni aspetti dell’iniziativa: “L’aquila è uno dei simboli di Civita di Bagnoregio, raffigurato sulla porta di ingresso di Santa Maria, in onore del Cardinale Reginald Pole, il giovane rampollo di una nobile famiglia inglese che fu governatore di Bagnoregio dal 1547 al 1558 e che provvedette proprio al restauro della porta. Non è che l’aquila è stata catturata per strada e incatenata al trespolo - sottolinea il sindaco di Bagnoregio -, fa parte invece di un’importante scuola di falconeria e sarebbe stata utilizzata in un progetto di più ampio respiro, come ad esempio la visita nelle scuole. Inoltre l’aquila non è rimasta immobile, sotto lo scoppio del sole, per tutto il giorno. Ha infatti effettuato almeno 2-3 voli, partendo da un punto più alto, accanto all’ingresso di Porta Santa Maria, per poi atterrare sul trespolo posizionato all’ingresso del ponte pedonale. Il tutto sotto lo sguardo attento del falconiere, dal quale l’aquila viene addestrata”.

Un po’ quello che avviene ogni domenica all’Olimpico, prima di ogni partita interna della Lazio, quando Olympia prende il volo da una postazione in tribuna Monte Mario per poi atterrare sul trespolo con lo stemma della Lazio dopo aver compiuto 2-3 giri sopra lo stadio. “Vorrei aggiungere che il Comune non ha speso un euro per questa iniziativa - riprende Profili -, che ci è stata proposta e alla quale abbiamo aderito volentieri. La nostra amministrazione si è da sempre adoperata per la tutela degli animali, a cominciare dall’introduzione di un’area sgambamento per cani fino al pagamento delle spese delle operazioni per i gatti. E’ passato il messaggio sbagliato, e di ciò sono profondamente amareggiato e anche infastidito. Oggi (ieri, ndr) alla rappresentante Lav l’ho ribadito: da quando sono sindaco faccio di tutto in favore degli animali e non posso rischiare che l’immagine di Civita venga penalizzata per questa faccenda. L’attività con l’aquila per ciò è stata interrotta”. Fine della storia, anzi del volo.

