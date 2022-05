Viterbo, incendio doloso a Oriolo. Denunciato imprenditore di 56 anni

25 maggio 2022 a

a

a

I carabinieri della Forestale della stazione di Vejano hanno denunciato un boscaiolo di 56 anni per incendio colposo. I militari, dopo un incendio divampato il 24 maggio scorso nel Comune di Oriolo, in località Castagneto, hanno avviato un'articolata indagine che, come detto, ha portato alla denuncia dell'uomo de posto, titolare di un'impresa boschiva, intento a terminare le operazioni di esbosco del materiale legnoso ricavato dal taglio della superficie boscata.

"Gli accertamenti eseguiti dai militari intervenuti - si legge in una nota dei carabinieri -, hanno chiarito che il fuoco si è sviluppato dal vano motore del mezzo meccanico utilizzato per le operazioni".

"L’incendio, favorito dal vento di brezza e dal combustibile presente, ha interessato una superficie complessiva di circa due ettari di bosco ceduo castanile. Sono in corso accertamenti tecnici da parte della stazione dei carabinieri della Forestale finalizzati alla perimetrazione dell’area percorsa dal fuoco al fine dell’apposizione dei vincoli previsti dalla normativa di riferimento".

