LazioSound alle fasi finali. Venerdì Gemello in concerto a Viterbo

Dopo più di un mese di selezione, che ha visto confrontarsi quasi mille realtà musicali provenienti dall’intero territorio, LazioSound - programma realizzato da Regione Lazio, con il supporto di Laziocrea, nell’ambito del programma regionale delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili - si prepara a trasformare la regione in una music valley italiana. In scena un percorso a tappe in 6 luoghi di cultura, teatri e spazi musicali che vedranno protagonisti sul palco 60 semifinalisti (10 per ogni categoria) al fianco di 6 ospiti d’eccezione.

Tra questi Anna Tifu il giovedì 26 maggio al Teatro Manilo di Magliano Sabina, Gemello venerdì 27 maggio al Theatro Events di Viterbo, Chiara Civello sabato 28 maggio alla Certosa di Trisulti di Collepardo, Inude il 3 giugno all’Eur Social Park di Roma, Fulminacci il 4 giugno al Sottoscala9 di Latina e il percussionista Dario Rossi l’11 giugno al Teatro Comunale Francesco Ramarinì di Monterotondo. Un ospite d’eccezione per ogni genere e categoria, alla ricerca delle eccellenze musicali del Lazio del 2022.

E così Anna Tifu, star del violino, il 26 maggio sarà protagonista della finale di I Love Mozart con giudici Enrico Dindo e Silvia Colasanti; Gemello presenzierà la finale dedicata a Urban Icon, mentre i giudici saranno Sine e Cristiana La Presa; Chiara Civello avrà spazio nella finale dedicata a Jazzology, con giudici Mario Ciampà e la stessa Chiara Civello. Poi Love is a Producer feat. Spring Attitude non poteva non vantare un ospite come Inude, con giudici Andrea Esu e Eva Geist; Fulminacci è ospite della serata dedicata a Songwriting Heroes feat. Spaghetti Unplugged e sarà giudice insieme a Romina Amidei. Infine, per la finale di Borderless Dario Rossi sarà ospite e giudice, insieme a Paulonia Zumo.

