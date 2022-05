Elezioni Comunali Viterbo, stasera tutti a cena con Salvini all'Acquarossa

24 maggio 2022 a

Una vera full immersion in terra etrusca quella di Matteo Salvini, che oggi arriva in città per parlare di referendum e sostenere la candidatura a sindaco di Claudio Ubertini. Rimarrà tutta la serata. Il suo arrivo è previsto tra le 20 e le 20.30 presso la sede del partito in via Marconi e successivamente si sposterà al ristorante dell’Acquarossa dove il senatore Umberto Fusco ha organizzato una cena aperta a tutti, esponenti di partito e gente comune. “Sto ricevendo moltissime richieste di partecipazione”, dice il parlamentare, che coglie l’occasione per ringraziare il leader del Carroccio “per la grande disponibilità mostrata ancora una volta nei confronti di Viterbo”.

Presentate le liste per le Comunali. Tutti i nomi in corsa

L’arrivo di Salvini potrebbe rivelarsi, per Ubertini, molto importante: dopo una partenza lenta causata dai tempi che serviti per mettere a punto la coalizione senza FdI, l’ex assessore all’urbanistica spera infatti in uno sprint finale tutto in discesa. Nel frattempo, a livello provinciale si continuano però a registrare polemiche. In una nota, il coordinatore della Buona Lega, Luigi Tofone, chiede a Salvini ragione delle varie “contraddizioni” emerse nella linea politica del partito negli ultimi tempi, mettendo sotto accusa le dichiarazioni dei vertici quando dicevano che mai sarebbe stato possibile un nuovo accordo con Forza Italia.

La Lega attacca FdI e annuncia l'arrivo di Salvini

“Fu lo stesso Ubertini a dire che la Lega sarebbe andata da sola senza Forza Italia, Fondazione e Udc. Ebbene, faccio presente a Salvini che, come Buona Lega, non capiamo le discordanze tra il dire e il fare, mettendo in stand by i cittadini. Quegli stessi cittadini che, poco tempo fa, hanno permesso la realizzazione di un sogno, dando alla Lega Viterbo consensi superiori alla media nazionale”. Di fatto, la campagna elettorale entra in questo modo nel vivo con tutti i candidati impegnati ad intensificare gli incontri e le manifestazioni. Degno di nota, in questo contesto, l’appuntamento odierno organizzato da Unindustria e Anche con tutti gli aspiranti sindaci alle 16 presso la sede dell’associazione a Valle Faul.

Ubertini confida in una spinta di Salvini

