Viterbo, escursionista cade nei pressi della Torre di Pasolini. Soccorso dall'eliambulanza

Intervento dell'eliambulanza, nel primo pomeriggio di oggi, per soccorrere un escursionista vittima di un incidente nei pressi della Torre di Pasolini, a Chia, nel territorio di Soriano nel Cimino.

Secondo quanto si è appreso l'uomo, mentre stava facendo una passeggiata, è caduto a terra per cause che sono tuttora in corso di accertamento.

L'uomo, come detto, è stato soccorso dall'eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale del Comune di Bomarzo.

IN AGGIORNAMENTO

