Viterbo, incidente a Civita Castellana. Auto contro moto lungo la Flaminia: grave centauro

Incidente domenica 22 maggio all’ora di pranzo, alle 13,30, lungo la Flaminia per Roma. Per cause che sono ancora da accertare un’auto che andava verso Civita Castellana si è scontrata frontalmente con una moto che proveniva dal senso opposto. L’incidente è avvenuto intorno al chilometro 45 - tra Civita e il bivio per Sant’Oreste poco dopo la stazione Pian di Paradiso - in un tratto di rettilineo.

Ad avere la peggio è stato il quarantenne che era in sella alla moto. Ha riportato delle gravi contusioni e ferite. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del 118 si sono resi conto immediatamente che le condizioni del centauro erano gravi ed hanno fatto dunque atterrare un elicottero in un campo adiacente alla strada. L’uomo è stato trasferito in codice rosso al policlinico Gemelli. La prognosi è riservata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana.

