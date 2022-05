Viterbo, elezioni comunali. I Sensi in campagna elettorale. E' bufera sulle Terme dei Papi

Massimiliano Conti 22 maggio 2022 a

Ha avuto l’effetto di un’altra piccola tanica di benzina gettata nelle fiamme della campagna elettorale una “comunicazione urgente” che venerdì le Terme dei papi hanno inviato a tutto il personale (sia dipendente che libero professionista) a partecipare con le proprie famiglie, domani alle 19 nella sala congressi dello stabilimento, a un incontro (retribuito come normale orario di lavoro) con la candidata del Pd Alessandra Troncarelli. L’invito è diventato subito virale, su Facebook e nelle chat, indispettendo gli altri candidati, alcuni dei quali hanno subito sollevato il dubbio sull’opportunità di un’iniziativa a favore di una singola candidata promossa da un’azienda che è sì privata, ma che, come noto, gestisce uno stabilimento di proprietà comunale. Tanto più che le Terme dei papi beneficiano di una concessione regionale. E la Regione, come è altrettanto noto, è l’attuale datore di lavoro sia di Alessandra Troncarelli, assessora ai servizi sociali, che del suo principale sponsor, il consigliere Enrico Panunzi.

A spegnere l’incendio è arrivata ieri mattina un’analoga “comunicazione urgente”: stavolta l’invito è a partecipare, martedì sempre alle 19, a un incontro con la candidata di FdI Laura Allegrini. “Indipendentemente da ogni vostro orientamento - si legge nei due testi identici firmati direzione - crediamo sia opportuna la vostra presenza numerosa (con i vostri familiari, anche non residenti nel comune di Viterbo) per meglio rappresentare l’importanza della nostra azienda ed esternare all’amministrazione tutte le nostre carenze ed attese, per uno sviluppo, finalmente sereno, della nostra attività e dell’occupazione. Ritenendo pertanto necessaria la vostra presenza, il tempo impiegato nell’incontro sarà considerato orario di lavoro”.

Per molti l’incontro con la Allegrini, attivatasi come altri candidati dopo aver appreso dell’iniziativa della Troncarelli, sarebbe stata solo il tentativo delle Terme dei Papi di rimediare allo scivolone iniziale. Un’interpretazione che però il patron Fausto Sensi rispedisce ai mittenti: “Le Terme dei papi sono aperte a tutti i candidati. Finora abbiamo avuto richiesta da Troncarelli (il 19 maggio, ndr) e da Allegrini (ieri, dopo il clamore sollevato dal caso Troncarelli, ndr), ma credo che nei prossimi giorni si aggiungeranno anche gli altri. Da parte nostra non c’è alcuna volontà di schierarsi con chicchessia, ma solo quella di ascoltare cosa hanno da proporre per il settore termale i vari candidati. Aspetteremo al varco chiunque sarà eletto perché mantenga fede agli impegni”.

Sensi dunque non solo non vede alcuna ragione di polemica ma rivendica anche la bontà e la necessità di queste iniziative di ascolto dei candidati: “Sono loro che cercano noi e non il contrario. E’ questa a mio avviso è una cosa molto positiva e democratica, perché denota l’attenzione dei politici nei confronti di una realtà imprenditoriale importante come la nostra”.

