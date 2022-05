Viterbo, morte Paco Fabrini. Parla in aula il testimone oculare che lo soccorse

Valeria Terranova 22 maggio 2022 a

A 3 anni dall’incidente in cui perse la vita Paco Fabrini, chef e pizzaiolo 46enne di Ronciglione, sfilano in aula i primi 5 testimoni citati dal pubblico ministero. Giovedì nel pomeriggio sono state ascoltate le dichiarazioni di coloro i quali prestarono i primi soccorsi nell’immediatezza del fatto e i passeggeri che si trovavano a bordo dell’Audi, sulla quale ribalzò il veicolo a due ruote guidato dalla vittima. Il processo per omicidio stradale a carico di un 41enne viterbese, accusato di aver tamponato il veicolo guidato dal 46enne che morì a seguito del terribile sinistro, si è aperto a marzo scorso con l’udienza dedicata all’ammissione delle prove, celebratasi davanti al giudice Francesco Rigato.

Nella stessa circostanza, in sei si sono costituiti come parti civili con l’avvocato Armando Fregola. I difensori dell’imputato, nella stessa circostanza, hanno colto l’occasione per anticipare alle altre parti e al giudice che in merito alla dinamica del drammatico incidente, il proprio consulente sarebbe arrivato a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle dedotte dal consulente della Procura, il quale sarà sentito nel corso della prossima udienza calendarizzata in autunno.

Lo schianto mortale risale alla notte tra sabato 12 e domenica 13 ottobre del 2019 e avvenne in prossimità dell’incrocio tra la Cassia bis e la tangenziale di Ronciglione. Intorno alla mezzanotte la vittima, molto conosciuta per i suoi trascorsi cinematografici tra il ’79 e l’86 e per aver recitato al fianco di Tomas Milian, interpretando il popolare personaggio di Rocky, il figlio di Nico Giraldi, mentre era a bordo di uno scooter Scarabeo fu urtata improvvisamente da una Clio alla cui guida c’era l’imputato. La violenza della collisione fece carambolare Fabrini addosso a un’Audi.

Quest’ultimo automobilista, un 36enne, il quale da principio fu indagato, e a quanto è dato sapere avrebbe già patteggiato la pena all’esito di un procedimento parallelo, si allontanò senza prestare soccorso al 46enne, che fu invece aiutato da un passante, che in quel momento stava transitando presso il luogo del sinistro, unico testimone oculare che si preoccupò di chiamare urgentemente il 118. Ma purtroppo quando l’ambulanza arrivò sul posto per Fabrini non ci fu nulla da fare: il 46enne era deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Il dibattimento riprenderà il 22 settembre con l’audizione del consulente del pm che si occupò della ricostruzione cinematica dell’incidente e degli ultimi testimoni della pubblica accusa.

