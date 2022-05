Viterbo, degrado centro storico. Commercianti costretti a pulire i vicoli

21 maggio 2022 a

Erbacce e sporcizia proprio davanti ai loro negozi e a loro, i commercianti del centro storico, non resta che fare da soli. Con il pericolo di prendere una multa perché, ad essere fiscali, non potrebbero nemmeno tagliare che entra fin dentro l’uscio dei loro negozi.

Basta parlare con chi ha un’attività, oppure semplicemente abita dalle parti di piazza della Verità per rendersi conto della situazione: “E’ un problema da prendere in tempo prima che ci coprono tutte le entrate dei negozi, è una cosa bruttissima perché in qualsiasi vicolo uno cammina è pieno pieno di erbacce”, dice Gianluca Nardi della macelleria enoteca "Da Gianluca" in via Mancini a Porta della Verità che aggiunge: “E’ una cosa oscena sia per chi ci vive che per il turista che viene. L’ingresso della mia macelleria me lo pulisco nda solo e pure la parte dove ci sono le finestre di via Mazzini quasi tutti i giorni".

Gli fa eco Giuseppe Sciarretta della calzoleria di Porta della Verità: “E’ un disastro perché non la tagliano e quando la tagliano lo fanno male, la lasciano in terra come è avvenuto fuori dalla Porta. E’ un degrado che fa schifo. La porta del mio negozio me la pulisco da solo e quando passano loro me la sporcano”.

Federico Biscetti di Amaris Cafè Viterbo in piazza Dante si sfoga pensando a quando sborsa per avere dei tavoli all’aperto: “Penso che oltre a pagare il suolo pubblico che è aumentato del 60% dobbiamo anche provvedere noi a pulire l’erba. E’ veramente che è una situazione disastrosa. Abito qui in centro ed ho l’erba davanti casa. Ci sono qui le scale di piazza Dante che sembrano le scale di una casa abbandonata, sono come quelle dell’immobile abbandonato alla fine della piazza. La zona adiacente al bar me la devo pulire per forza da solo. Il paradosso è che è vietato tagliare l’erba perché c’è pure il rischio di prendere una multa. Cerco di dare una pulita, taglio l’erba che entra dentro al bar. Il paradosso e che per tenere pulito il centro rischiamo anche di dover pagare una multa”.

Parla anche Rosanna Zappi, residente nel centro storico ed ha un garage che si affaccia in uno dei vicoli. “Se vogliamo vedere queste vie pulite dobbiamo provvedere da noi stessi, per vedere un minimo di decenza. E’ vero che passano gli addetti, ma è anche vero che non puliscono. Ci dobbiamo pensare da soli.Dobbiamo raccogliere carte, cose non portate via, oltre alle erbacce e agli escrementi dei cani. Io abito in via Mazzini e la situazione è questa”.



