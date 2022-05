Viterbo, pestaggi e auto incendiate. Assolti i fratelli Medde

21 maggio 2022 a

a

a

Dopo 13 anni dai fatti si è concluso con 8 assoluzioni il processo nato a seguito dell’inchiesta denominata Toro Loco coordinata dalla Procura di Viterbo. Al centro delle indagini una serie di presunti episodi violenti, pestaggi e incendi di veicoli, avvenuti tra il 2008 e il 2009. Gli imputati, difesi dagli avvocati Giuliano Migliorati e Marco Russo, tra i quali 2 fratelli sardi, Salvatore e Gavino Medde, allevatori di professione, e alcuni buttafuori che erano stati accusati a vario titolo di estorsione, sequestro di persona e associazione per delinquere, contestazioni per le quali sono stati assolti dal collegio con formula piena.

Ucciso in carcere, due agenti della penitenziaria accusati di omicidio colposo

L’operazione ‘Toro Loco’ risalente al 2009 sfociò in 4 arresti e in 30 indagati, tra i quali alcuni buttafuori, presunti appartenenti a un gruppo criminale. A dare l’input all’indagine e a fornire informazioni agli investigatori Ivan Massari, che per primo puntò il dito contro i presunti malviventi, dichiarando di essere stato aggredito a Castel Sant’Elia nel 2009. Massari poi uscì di scena patteggiando a un anno e 10 mesi e una multa di 2 mila e 200 euro. In occasione dell’udienza preliminare, celebratasi a marzo del 2016, in quattro furono prosciolti per prescrizione, e per lo stesso motivo vennero meno una decina di capi di imputazione. Quando il fascicolo arrivò al dibattimento in due si costituirono parti civili.

Gara per l'hotel confiscato alla mafia, 5 a processo

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti la presunta banda per regolare dei conti in sospeso avrebbe agito attraverso intimidazioni, minacce di morte, attentati incendiari di auto. Il procedimento è ripreso nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio con l’udienza che è stata dedicata interamente alla discussione, al termine della quale, dopo la camera di consiglio il terzetto collegiale ha emesso il verdetto finale che ha assolto gli 8 uomini coinvolti “perché il fatto non sussiste”.



Opere d'arte rubate nascoste nel furgone. Due alla sbarra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.