Viterbo, droga a un minorenne. Alla sbarra spacciatore nordafricano

Sorpreso in pieno giorno a cedere un grammo di hashish a un sedicenne a Valle Faul. Alla sbarra spacciatore nordafricano, colto in flagranza a maggio 2019 dai carabinieri. “Eravamo di pattuglia in quella zona e impegnati nelle nostre attività volte a contrastare lo spaccio di droga quando notammo un ragazzo di colore con le treccine e delle cuffie piuttosto vistose che si dirigeva verso una cunetta in prossimità dell’ascensore – ha raccontato un maresciallo-. Una volta arrivato si sedette ma aveva un fare circospetto. E ci accorgemmo che per attirare l’attenzione del probabili clienti fischiettava. Di lì a poco infatti si avvicinò a lui un adolescente che all’epoca aveva 16 anni, a noi noto come regolare assuntore. L’imputato aveva in tasca pochi contanti”. Si tornerà in aula il 23 novembre.

