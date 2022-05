Viterbo, incendio. Rimessa agricola distrutta dalle fiamme a Bagnaia

21 maggio 2022 a

Rimessa agricola distrutta dalle fiamme. L’incendio è divampato ieri verso l’ora di pranzo a Bagnaia. Intorno alle 13 le fiamme hanno avvolto una rimessa agricola lungo la Strada Pian del Cerro distruggendo tutte le attrezzature che erano depositate all’interno danneggiando seriamente la struttura. Per fortuna quando è divampato l’incendio all’interno non c’era nessuno dunque non ci sono state persone ferite o intossicate.

I vigili del fuoco di Viterbo sono intervenuti con una squadra e l'autobotte partita sempre dal capoluogo.Tuttavia sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia per gli accertamenti del caso.I vigili del fuoco hanno spento le fiamme con non poca difficoltà poi hanno concluso le operazioni di bonifica che sono andate avanti per buona parte del pomeriggio. Alla fine lo stabile è stato dichiarato inagibile fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza. I vigili del fuoco sono stati presenti con 7 unità di personale, l'autobotte, un mezzo pesante e un fuoristrada.

Restano da stabilire le cause dell’incendio. In ogni caso i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l’area percorsa dal fuoco e a mettere in sicurezza l’area in pochi minuti.Come detto, in ogni caso, la rimessa è stata devastata dal fuoco e al momento non è utilizzabile. Sono andate distrutte anche attrezzature agricole del valore di diverse migliaia di euro.



