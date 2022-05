Viterbo, figlia assessora e padre nominato dirigente a Montefiascone. Minoranza all'attacco

20 maggio 2022 a

a

a

La minoranza di Montefiascone ancora contro la nomina a dirigente comunale di Alessandro Sciuga, padre dell’assessora Giulia. Una nomina che per l’opposizione guidata dall’ex sindaco Andrea Danti ha effetti da conflitto d’interesse.

“Esce Sciuga, entra Sciuga. E non è uno scherzo”. Inizia così l’intervento del centrodestra: Andrea Danti, Orietta Celeste, Cristina Ranaldi, Paolo Manzi, Massimo Ceccarelli. “All’ultimo consiglio comunale del 10 maggio scorso, alle 12,30, abbiamo assistito all’uscita di una Sciuga (figlia) e all’entrata di uno Sciuga (padre). Avete capito bene; non è né un errore di stampa, né una staffetta calcistica, bensì le conseguenze dell’ennesima perla dell’amministrazione Pd di Montefiascone”.

L'opposizione: “Su Villa Serena scelte prese da un ufficio legale”

I fatti, secondo la versione del centrodestra: “E’ infatti accaduto che, quando è entrato in consiglio comunale il neo dirigente Sciuga, per rendere chiarimenti su una delibera all’ordine del giorno, la Sciuga figlia si è alzata dallo scranno di assessore e ha fatto accomodare il congiunto. Non sappiamo se la staffetta fosse stata studiata a tavolino o sia stata improvvisata al momento; certamente abbiamo assistito ad una scena surreale, figlia della presunzione e della spregiudicatezza cui ci hanno abituato il sindaco Giulia De Santis (panunzian-troncarelliana di ferro, ndr) e la giunta di sinistra che amministra la nostra cittadina. D’altra parte non era difficile ipotizzare che nominare dirigente il padre di un assessore, o, viceversa, assessore la figlia di chi si aveva l’intenzione di nominare dirigente comunale, avrebbe determinato situazioni del genere, ma tant’è”.

Sequestrate 25 mila tonnellate di rifiuti in un deposito

Insomma, i toni dell’opposizione seguono il solco di quelli di qualche settimana fa, quando iniziarono a bersagliare gli Sciuga e la sindaca: “Alessandro Sciuga fa causa al Comune, la perde e il sindaco Giulia De Santis lo nomina dirigente”: questo dicevano ad aprile i membri della minoranza. “Dopo i casi di Luciano Cimarello (capannoni avicoli dell’azienda di famiglia sub judice, ndr) e Rossano Capocecera (l’ex consigliere di maggioranza nella consiliatura Paolini, che è diventato responsabile della privacy, ndr) - spiegava l’opposizione - abbiamo preso atto dell’incarico di dirigente conferito dal sindaco al ragioniere Alessandro Sciuga, nominato responsabile dei settori economato e servizi sociali ed educativi del Comune di Montefiascone. Anche in questo caso non ne siamo rimasti affatto sorpresi. Sciuga è sicuramente persona preparata e la migliore cui potesse essere affidato l’incarico dirigenziale. Ci chiediamo, però, se Sciuga sia lo stesso dipendente che aveva fatto causa al Comune di Montefiascone perché, nella scorsa consiliatura, non gli era stata concessa la figura apicale, aveva ricorso prima al tribunale di Viterbo e poi alla Corte di appello di Roma, risultando soccombente in entrambi i casi”.

La corsa snobba la città dei Papi: non ci sarà il controllo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.