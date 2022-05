Viterbo, topo morto fotografato nel centro storico di Civita Castellana

20 maggio 2022 a

Ratti nel centro storico a Civita Castellana. A via del Forte, strada che si trova a ridosso del palazzo comunale di piazza Giacomo Matteotti, è stato trovato e fotografato un grosso topo, morto e stecchito, in mezzo alla via. E’ la conferma che il serio problema della presenza di questi pericolosi roditori è ancora tutto da risolvere. “Purtroppo - commentano alcuni residenti -, i topi non sono affatto una sorpresa. Non di rado si incontrano e spesso non temono neanche le persone, non fuggono. La nostra preoccupazione è che possano entrare dentro alle abitazioni e provocare danni, oltre che panico. Alla luce di questa incresciosa situazione chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire con una scrupolosa derattizzazione per motivi igienici”.



