Viterbo, elezioni comunali. Lega: “No alla pattumiera di Roma, è tempo che la capitale inizi ad essere autosufficiente”

“Viterbo non può più essere la pattumiera di Roma, la Capitale dovrà essere autosufficiente”. La frase rimbomba in campagna elettorale da tempo ma, stavolta, a pronunciarla non è stato un candidato sindaco viterbese ma, il senatore leghista Paolo Arrigoni, lecchese doc. Mercoledì, Arrigoni è approdato in città per sponsorizzare la candidatura di Claudio Ubertini e per parlare di energia. Proprio mentre spiegava il potenziale energetico dei rifiuti, che puó essere sfruttato tramite i termovalorizzatori, Arrigoni ha preso posizione criticando l’operato della Raggi e di Zingaretti.

“Ora - ha detto - mi auguro che, almeno con Gualtieri, la musica cambi e Roma inizi ad essere autosufficiente in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti, come tutte le grandi metropoli europee”. Si è accodato all’appello anche il senatore Umberto Fusco, mentre Stefano Evangelista è stato più diretto: “Da parte di Raggi e Zingaretti - ha sottolineato l’ex presidente del Consiglio - c’è stato poco rispetto dell’amministrazione viterbese”. Il giovane esponente del Carroccio si riferisce ad un episodio in particolare: “Fummo come Lega i primi ad interessarci dell’emergenza rifiuti e, al consiglio straordinario, Raggi e Zingaretti non si presentarono, snobbandoci di fatto. Per me quella è stata una grave mancanza di rispetto nei confronti delle istituzioni e dei cittadini viterbesi. Se prima la scusa era quella dei diversi colori politici al Campidoglio e alla Pisana - ha concluso Evangelista - ora che Gualtieri è sindaco di Roma la scusa non vale più”.

Ha parlato, a margine, anche il candidato Claudio Ubertini: “La nostra amministrazione sarà vicina alle famiglie in difficoltà ed interverrà sul caro prezzi”, promette. L’ex assessore all’Urbanistica dice “Sale piene e tante persone ad ascoltarci, questi sono i nostri sondaggi. Non quelli fatti quando la mia candidatura era uscita da neanche un giorno. La battaglia possiamo vincerla, mancano più di venti giorni al voto e dobbiamo crederci”.

