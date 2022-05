Viterbo, opere d'arte rubate nascoste nel furgone. Due alla sbarra

20 maggio 2022 a

È arrivato ormai agli sgoccioli il processo a carico di due imputati, che devono rispondere di traffico internazionale di opere d’arte. I carabinieri di Faleria nel settembre del 2017 dopo aver perquisito un camion misero a segno un maxi sequestro, fermando due settantenni i quali viaggiavano a bordo del mezzo.

Si tratta in particolare di una tela ovale che rappresenta una Madonna col bambino del XVII secolo, attribuito alla scuola del Sassoferrato su impianto di Guido Reni, che sul mercato italiano, in base alle ricostruzioni dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, fu stato stimato intorno 20 mila euro, cifra che nel contesto internazionale era destinata a lievitare. L’altro dipinto invece fu ricondotto a Felice Boselli e raffigura l’interno di una macelleria risalente sempre al XVII secolo, il cui valore si aggirerebbe intorno ai 50 mila euro. Il sequestro interessò alcuni manufatti pregiati, tra i quali altri dipinti risalenti al Seicento e Settecento, stimati complessivamente intorno a mezzo milione di euro e sprovvisti dell’attestato di libera circolazione. Stando a quanto emerso finora, a seguito degli accertamenti il carico sarebbe stato destinato a raggiungere la Francia. In quel periodo la normativa vigente prevedeva che l’esportazione all’estero per i beni di interesse storico-artistico, con esecuzione superiore ai 50 anni senza soglia minima di prezzo per uscire dal territorio nazionale, fosse consentita previa attestazione emessa dall’Ufficio Esportazione.

“Contestualmente si susseguirono vari ricorsi al Tribunale e all’ennesimo ricorso furono sequestrate solo due di queste opere – ha raccontato a novembre 2021 un ufficiale dell’Arma in forza al TPC-. Sussisteva la certezza in merito al loro valore reale, che superava 13 mila e 500 euro, la soglia minima che nel frattempo era stata stabilita dall’entrata in vigore della modifica apportata alla normativa, che inoltre aumentava anche a 70 anni la realizzazione dei manufatti”. Ieri in aula è stato sentito un restauratore di opere d’arte al quale furono mostrati i dipinti, il quale ha confermato attribuzioni e stime, e il responsabile operativo di una società di servizi integrati per l’arte con sede a Milano, il quale ha spiegato che tra il 28 gennaio e il marzo 2015 uno degli imputati stipulò un contratto con l’azienda per il deposito in una cella blindata di una cassa, probabilmente contenente opere d’arte. “Non sappiamo cosa ci fosse precisamente all’interno. Solo il privato può saperlo”, ha spiegato il referente. Si tornerà in aula il 3 novembre per la discussione.

