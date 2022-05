Viterbo, ignoti fanno sparire locandina della mostra. “E' un sabotaggio”

Massimiliano Conti 20 maggio 2022 a

Prima la censura, ora il sabotaggio. Non c’è pace per la mostra “Incontriamo il nostro tempo”, organizzata dall’omonimo gruppo artistico nella sala Anselmi della Provincia, che ha avuto l’ardire di ospitare due “pietre dello scandalo”, ovvero due opere pittoriche del maestro Alessio Paternesi ispirate alla Divina commedia e dedicate al tema della corruzione. Ignoti hanno fatto sparire mercoledì mattina il cartello che pubblicizzava l’esposizione e che era legato sulla parete di destra all’ingresso della sala di via Saffi.

“Le tre legature che fissavano la locandina alla parete sono state tagliate di netto”, spiega l’artista Riccardo Sanna, che insieme a Luigi Fondi e a Paolo Crucili è il fondatore del gruppo“Incontriamo il nostro tempo” e che ieri mattina è andato a sporgere denuncia ai carabinieri.

“Nonostante questi tentativi di sabotaggio, la mostra sta avendo un buon successo – spiega Sanna – specialmente con le classi della scuola Vanni e del liceo Buratti”. Sul fatto che si sia trattato di un sabotaggio vero e proprio, e non di un atto vandalico compiuto da qualche banda di ragazzini annoiati, come quelle che imperversano in questo periodo nel centro storico, l’artista ha pochi dubbi: “Se fosse stata una semplice ragazzata, avrebbero spaccato il cartello e ne avremmo trovato qualche pezzo nelle vicinanze”.

La mostra “Incontriamo il nostro tempo” doveva essere ospitata inizialmente all’interno del chiostro di Santa Maria della Quercia, ma la parrocchia e la proloco avevano ritenuto inopportuna la presenza dell’opera di Paternesi, appartenente al ciclo Indovina la Commedia e già esposta al pubblico in passato: eraffigura il passaggio di una mazzetta tra politici alla presenza di un sindaco in fascia tricolore e di due personaggi ritratti di spalle, raffiguranti allegoricamente chiesa e magistratura. Di fronte alla censura, gli organizzatori avevano deciso di annullare la mostra trovando poi “asilo politico” in Provincia.

L’esposizione si è inaugurata il 1° maggio e resterà aperta fino al 2 giugno con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20; sabato, domenica e giorni festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 17,30 alle 20.

