Viterbo, i ragazzi del Colasanti di Civita Castellana ambasciatori junior del Parlamento europeo

Alf. Parr. 19 maggio 2022 a

a

a

Per la Festa d’Europa, nella mattinata di ieri, 18 maggio, gli studenti e i rappresentanti dell’istituto scolastico Colasanti hanno celebrato l’evento “Scuola Ambasciatrice del Parlamento Europeo” (Epas) in sala consiliare, alla presenza dell’assessore alla Pubblica istruzione Simonetta Coletta. Diversi gli interventi in scaletta, insieme a quello dell’assessore, che ha aperto la mattinata di lavoro.

Ad alternarsi nel dialogo con gli studenti, si sono succeduti la dirigente scolastica Angela De Angelis, la docente Maria Grazia Turano, il professore Alessandro Ruggeri dell’Università della Tuscia e, collegato in modalità telematica, l’ambasciatore della Fondazione Megalizzi, Pietro Sala. Il progetto Epas ha coinvolto gli studenti del quarto anno dell’istituto tecnico economico ed è stato realizzato grazie ad Italiacamp, partner del Parlamento europeo in Italia. Gli studenti che vi hanno preso parte hanno ricevuto un attestato di ambasciatori junior del Parlamento europeo, consegnato loro a conclusione dell’evento odierno, mentre la scuola è stata insignita del titolo di Scuola ambasciatrice del Parlamento europeo.

Forme e colori, consegnati i premi

Il percorso ha avuto inizio con un primo incontro con Italiacamp, avvenuto lo scorso 25 gennaio, in cui le tematiche affrontate hanno riguardato il processo di integrazione, il funzionamento e le istituzioni europee con particolare attenzione, naturalmente, al Parlamento europeo. Successivamente, il 28 febbraio gli alunni si sono potuti confrontare con l’ambasciatore della Fondazione Megalizzi, Pietro Sala, per un approfondimento sulla legislazione in materia di transizione ecologica ed economia circolare.

Gli uffici postali viterbesi diventano green

L’esperienza, i cui incontri sono avvenuti con collegamenti in streaming dato il periodo pandemico, è stata di grande arricchimento per gli studenti che hanno messo a frutto l’insegnamento realizzando anche un ebook e una presentazione da divulgare internamente alla scuola ma anche al di fuori, attraverso il canale social Instagram, i valori e gli obiettivi della Unione europea.

Fiere e mercati fermi. Ambulanti: "Colpa dei comuni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.